الطقس: اجواء ربيعية صافية ولا تغير على الحرارة

وطن: يكون الجو، اليوم الخميس، صافيا بوجه عام وربيعيا لطيفا نهارا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم غد الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا ودافئا نسبيا إلى دافئ نهارا، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق.

ويسود جو بارد في ساعات الصباح والمساء والليل، وتكون الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.