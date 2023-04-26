بايدن يحذر كوريا الشمالية من هجوم نووي سيفضي إلى نهاية نظام بيونغ يانغ

وطن: حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء من أن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي إلى القضاء على نظام كيم جونغ أون.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي، يوون سوك يول "هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها غير مقبول وسيفضي إلى نهاية أي نظام يقدم على تحرك كهذا".

ومن جانبه، ذكر الرئيس الكوري الجنوبي، يوون سوك يول، في البيت الأبيض أن السلام مع بيونغ يانغ يأتي من خلال إثبات القوة، مشددا على أن الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية أميركية.

وأكد وون خلال مؤتمر صحفي أنه اتفق مع نظيره الأميركي على أن "تحقيق السلام يأتي عبر فائض القوة وليس عبر سلام زائف يستند إلى حسن إرادة الطرف الآخر".