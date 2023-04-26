مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

وطن: قُتل مساء اليوم الاربعاء الشاب فواز عبد اللطيف، يبلغ من العمر 45 عاما، متأثرا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر ياسيف بالداخل المحتل .

وأحيل المصاب الى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه.

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام ولغاية الآن إلى 52 قتيلا بينهم امرأة وشابة، فيما تبين أن عدد القتلى هذا العام بلغ أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022.

المصدر: عرب48