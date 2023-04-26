وزير الداخلية زياد هب الريح يلتقي نظيره العراقي لبحث العلاقات الثنائية

وطن: بحث وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ونظيره العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون في المجالات والقضايا التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

أعرب هب الريح عن ارتياحه لوجوده في العاصمة بغداد، مؤكداً أن لهذه الزيارة آثار إيجابية مهمة جداً على الصعيد الإقليمي، واصفاً العراق بمصدر الصدق والقوة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل القضاء على الإرهاب، متمنياً للعراق وشعبه المزيد من الاستقرار، كما قدم شكره وتقديره للوزير على حسن الاستقبال والترحيب.

بدوره أكد الوزير العراقي أن شعب العراق بأطيافه كافة داعم للقضية الفلسطينية، مثمناً العمق التأريخي الذي يربط العراق بفلسطين، مبيناً أن الأوضاع الأمنية في البلاد جيدة جداً وأن قوات وزارة الداخلية تسلمت الملف الأمني لخمس محافظات والعمل مستمر في هذا المجال.

الى ذلك، زار الوزير هب الريح مقر قيادة قوات الحدود ببغداد، وشاهد عرضاً موجزاً لإنجازاتها، كما اطلع على التحصينات الأمنية مع دول الجوار.