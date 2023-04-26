هل المتغيرات والمصالحات الإقليمية ستعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية؟

كتب: عبدالرحيم الريماوي

تشهد دول المنطقة والاقليم متغيرات سياسة تصالحية لتجاوز "السلبيات والمناكفات البينية" في محاولة لتجاوز القيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وايجاد حالة من الاستقرار والامن والتنمية، والتجديد البيني بين الدول وتصفير الازمات التي اشعلتها الدول الاستعمارية، وامتدت على مدار عقود خلت، حيث لعب الاحتلال والإدارات الامريكية المتعاقبة والدول الاستعمارية دورا اساسيا في تأجيج الصراعات الطائفية والقبلية في المنطقة والاقليم.

التجديد والمصالحات البينية كانت محل ترحيب عربي واقليمي واسع، طالما حلمت شعوب المنطقة والاقليم بها منذ زمن بعيد لتجاوز الأخطاء السياسية الخارجية، والكل العربي والإقليمي يتطلع بان ان لا تكون المتغيرات السياسية البينية طفرة سياسية واجتماعية واقتصادية طارئة، بعد ان كانت لعبت الصين دورا في إنجاح مبادرتها والتوسط لعودة العلاقات السعودية الإيرانية.

وأشار المستشرق الإحتلالي يارون فريدمان إلى أنّ "السعودية الجديدة تتصالح مع الجميع، وبعد قطر وتركيا يأتي دور إيران وسوريّة، ما يطرح تساؤلات حول مدى نجاح فرص هذه السياسة.

ويقسم المستشرق المصالحة التاريخية الى ثلاثة محاور: الاعتدال الوسطيّ بقيادة السعودية والإمارات ومصر، والمحافظ الأصوليّ وهما تركيا وقطر والإخوان المسلمين، والطائفي الشيعي بقيادة إيران وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، ما أبعد الاحتلال الاحلالي وامريكا خارج الحلبة "العربية والإقليمية" واتاح استفراد الصين بلعب دور الوساطة.

وفي ظل قول الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن "واشنطن ما زالت تدعم حل الدولتين ولكن ذلك الحل بعيد المنال" فان امريكا والدول الغربية الاستعمارية تدعم المشروع الاستعماري والاستيطاني الاحتلالي على ارض فلسطين التاريخية، وترفض تطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية والقانون الدولي على الأرض، وتعرقل وتمانع تحقيق البرنامج أو المشروع الوطني الفلسطيني على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

الكل العربي والإسلامي ودول الإقليم تتطلع الى فرصة ودور سعودي لإنجاح واحداث تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية وتعليمية وتنموية تصب في صالح شعوب المنطقة ودول الإقليم. السعودية تنتظرها مهمات وادوار سياسية واقتصادية دولية واقليمية تحتاج الى "تصفير المشكلات والأزمات البينية في المنطقة والاقليم" وشجاعة وجرأة في الموافقة والقبول بالمشاركة السياسية والاقتصادية وتقديم المصلحة العربية والإسلامية والإقليمية في المؤسسات الدولية، للعب دور فاعلا في حل الصراعات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على تطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية والقانون الدولي، وحل القضية الفلسطينية (جوهر الصراع الفلسطيني العربي مع الاحتلال) وإعادة تأسيس المنطقة والاقليم، وكخطوة استراتيجية "إقامة افضل العلاقات السياسية والاجتماعية البينية بين دول المنطقة والاقليم" بما يصب في حفظ الامن والاستقرار والتنمية، ورفض سياسة الابتزاز الاحتلالي والامريكي ودفن صفقة القرن المشؤمة التي عملت على شطب القضية الفلسطينية عن الخارطة السياسية والجغرافية والديمغرافية الدولية، والعمل على إعادة الاعتبار للقضية وللشعب الفلسطيني دوليا واقليميا لتحقيق "الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وتطبيق حق تقرير المصير" وفق قرارات الشرعية والقانون الدولي.

سؤال كبير ينتصب امام الساسة وقيادة المملكة العربية السعودية، وهو: هل السعودية قادرة على إزالة ودفن العقبات والأزمات البينية السابقة؟ وهل تقبل بالمشاركة العربية والإسلامية والإقليمية لقيادة "المنطقة والاقليم" نحو التطور والحداثة والانفتاح بما يسهم في خدمة شعوب المنطقة؟ وهل تمتلك السعودية اليات عمل وبرامج لصياغة نظام إقليمي والقبول بالتعاون والمشاركة السياسية للعب دور دولي في المؤسسات الدولية لتحقيق المصالح المتبادلة لشعوب المنطقة وفي مقدمتها "تحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني"؟ وهل السعودية والدولة "المتصالحة" والقمة العربية سيتبنون استراتيجية ومخططات لمواجهة التحديات والمخاطر الاحتلالية "التي تهدد باستمرار عملياتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني"؟ وكيف سيواجهون استمرار الاستيطان والاحتلال الهادا لتهويد واسرلة الضفة الغربية والقدس المحتلتين؟ فالاحتلال الاحلالي يرفض المبادرة العربية ويرفض اتفاق أوسلو، فهل القمة العربية والسعودية لديهم رؤية لجسر وردم "حالة الانقسام الأسود" الفلسطيني وربط القضية الفلسطينية ببعدها العربي والاقليمي وتقديم الدعم السياسي والمالي والإعلامي لتعزيز الصمود ورفع وتيرة الكفاح والنضال لإنجاز المهمات الوطنية "الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق تقرير المصير"؟

في ظل المتغيرات العربية والإقليمية و"المصالحات البينية الجارية في المنطقة" هل ستبقى "الموالاة والمعارضة" الفلسطينية مصرة على إبقاء "حالة الانقسام مستمرة" التي ادت لتهميش القضية الفلسطينية وكشفت طبيعة الازمة الوطنية، حيث ان الانقسام كشف عدم رسم سياسات محلية وخارجية فلسطينية موحدة تتلاءم مع ما تشهده المنطقة والاقليم من استعدادات للخروج من "الازمات البينية الإقليمية وتصفيرها" لمعالجة جذورها وبناء نظام إقليمي جديد يقود لتحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية والتنمية المستدامة والاستقلال الاقتصادي بما يصب في صالح شعوب المنطقة.