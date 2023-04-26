مئات المستوطنين يقتحمون منطقة ينابيع الدير في الأغوار الشمالية

وطن: اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، منطقة ينابيع الدير في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مئات المستوطنين تجمعوا عند ينابيع خربة الدير، وذلك بدعوة مما يسمى بـ"مجلس المستوطنات".

ويأتي ذلك في ظل حالة من الحصار والتشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على مناطق الأغوار منذ حوالي أسبوعين، إذ تشدد من إجراءاتها على حاجزي تياسير والحمرا وتغلقهما بين الفينة والأخرى، كما تقوم بعرقلة حركة مرور المركبات والمواطنين على الحاجزين.

من جهته، أوضح الناشط الميداني فارس فقها أن ينابيع خربة الدير الواقعة إلى الشرق من قرية عين البيضا تشهد اقتحامات وتواجدا شبه يومي من المستوطنين منذ أكثر من شهر.

وأكد أن المستوطنين بدايات شهر آذار الماضي استولَوا على 5 ينابيع مياه في المنطقة، علما أن المواطنين كانوا يستخدمون هذه الينابيع لري المزروعات، ومنذ ذلك الحين لا يتمكنون من استخدامها كما في السابق.

يذكر أن المستوطنين صعدوا خلال العامين الماضيين من الاستيلاء على ما تبقى من ينابيع ومصادر مياه للفلسطينيين في مناطق الأغوار الشمالية، وإقامة متنزهات في محيطها، ومنع المواطنين من استغلالها.