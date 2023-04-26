انتهى الاضراب ولم تنته الازمة

وطن: انتظمت العملية التعليمية بالكامل اليوم (بعد ان انتظمت بشكل شبه كامل بالامس)، بعد اكثر من 75 يوما من الاضراب، الذي تجدد بسبب عدم التزام الاطراف ذات العلاقة (تحديدا الاتحاد والحكومة) بمبادرة العام الماضي التي انهت اضراباً استمر اكثر من 60 يوما .

انتهى الاضراب، لكن من المبكر القول بان الازمة انتهت. وما لم يتم استخلاص العبر من هذا الاضراب الاخير، واتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة جذور الموضوع، قد تتجدد الازمة في وقت قريب. فما زالت مطالب المعلمين في اتحاد منتخب وفي العلاوة الكاملة 15% غير متحققة بالكامل، رغم انه يمكن القول انه تم تحقيقها جزئيا مع تقديم ضمانات بتحقيقها كاملة في وقت لاحق.

الوضع المالي للسلطة غير المستقر والذي لا يمكن التنبؤ به على وجه اليقين، سيجعل من موضوع صرف ال 10% المتبقية موضوعا مفتوحا ومعلقا لوقت غير معلوم، لكن موضوع دمقرطة الاتحاد يمكن تحقيقه بالكامل خلال فترة قصيرة، بحيث يكون لدينا قيادة نقابية منتخبة ومعروفة يمكن للحكومة الحديث معها ويمكن لها الحديث باسم المعلمين.

هذا يتطلب البدء بشكل فوري باجراءات الدمقرطة، لكن تحت اشراف كامل من جهات مستقلة خاصة الهيئة المستقلة ولجنة الانتخابات وبدعم سياسي من حركة فتح والفصائل، بما يعطي مصداقية للانتخابات ويشجع المعلمين والمعلمات على الانخراط بها انتسابا، وتصويتا وترشيحا.

كانت تجربة الاضراب تجربة صعبة وقاسية على الجميع، بمن فيهم المعلمين والمعلمات الذين آلمهم تعطل العملية التعليمية. لكنها اظهرت ايضا مناعة شعبنا ووجود شخصيات ومؤسسات حريصة على المصلحة العامة تدخلت في الوقت المناسب لانقاذ البلد من الانجرار الى المجهول، وكمتابع للازمة استطيع القول أن ما لمسته من جميع الاطراف هو الحرص على الخروج من الازمة باسرع وقت وباقل ضرر على العملية التعليمية وعلى النسيج المجتمعي، لكن غياب القيادة الواحدة والمعلنة والمتفق عليها للمعلمين كانت سببا رئيسيا في اطالة امد الازمة. لذا يجب المضي قدما في الدمقرطة دون اية شروط او محاصصة او تحفظات.

واخيرا، يجب اعادة الاعتبار للطلبة وحقهم في التعليم، فاللاعب الاساسي الذي كان غائبا عن الازمة ولم يكن صوته ممثلا فيها هم الطلبة. وقد وصلتني رسالة بالامس عبر الايميل من طالب توجيهي ارغب في نقلها حرفيا كما وردتني :

"احنا طلاب التوجيهي ضحايا للازمة الي حصلت هذا العام، فلم ناخذ حقنا في التعليم، لذلك لن يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص نظرا لاننا لم ننهي المادة المقررة من الوزارة اضافة لعدم خضوعنا لامتحانات التجريبي المهمة، ولن نتمكن من اخذ حقنا في الدراسة في فترة ما بين امتحانات التجريبي وامتحانات الوزاري. لم نسمع منذ بداية الازمة اشراك الطلاب في الحديث عن جانبنا من الضرر، فلماذا لا تقوم الهيئة باشراك الطلاب لسماع رايهم؟

لم يتحدث الدكتور عمار الدويك عن مصير الثانوية العامة في مقابلاته، والضبابية الحاصلة من قبل الوزارة فسيكون ظلم كبير للطلاب بقاء الاحوال كما هي.

طالب الثانوية العامة....."