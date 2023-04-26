د. محمود الفطافطة يكتب لوطن.. العشيرة والسياسة في فلسطين... من يحكم الآخر؟

رغم التطور وبناء الدولة الحديثة، بقيت العشائرية في المجتمع العربي قائمـة وإن تفاوتت قوتها وعلاقتها بالسلطة الحاكمة من دولة إلى أخرى، ومن فترة إلى أخرى. فمؤسسات الدولة الحديثة المختلفة، وسياستها الداخلية لم تُسهم في تغيير جدي وجذري في البناء الاجتماعي العربي التقليدي القائم، فالعشيرة تعايشت مع الدولة، وتأقلمت معها رغم التصادم الذي يحصل بينهما في بعض الأحيان، بل أن كثيراً من الأحزاب قامت علـى أساس عشائري، وأقرت بعض الدول سلطة شيخ القبيلة.

وكذلك هو الحال بشأن الحالة الفلسطينية. فعلى الرغم من مستجدات الأحداث التي تتالت على المجتمع الفلسطيني، سيما خلال القرن المنصرم، إلا أن البعد العشائري لا زال فيه بارزاً بشكلٍ كبير، بل هو السمة الغالبة على تكوين المجتمع في أكثر من ميدان، حيث أن التقسيمات العشائرية في المجتمع الفلسطيني هي التوزيعات المجتمعية الأولى، والحلقة الأقوى في التباين المجتمعي بكل وجوهه ومعطياته.

فمنذ القدم كان الشعب الفلسطيني يتعامل مع الأحداث من خلال التجمعات البشرية التي تجمعها صلات معروفة، كالقربى، والمصاهرة، وقرابة الدم، ونحوها، وهذه الصلات هي التي برز دورها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها التاريخ الفلسطيني في غير موضع.

لقد برز في فلسطين في فترة ما قبل عام 1948 دور العائلة بشكلٍ كبير، فالأحزاب والجمعيات في الغالب تشكلت بناءً على معطى عائلي، كما تنافست العائلات فيما بينها على المناسب والمراكز المختلفة، انطلاقاً، بشكلٍ لافت، من فترة الحكم العثماني التي شهدت صراعات ومواجهات عائليـة بيـن أصحاب التوجهات القيسية واليمنية.

وبعد عام 1948 واحتلال إسرائيل لفلسطين ساهمت العائلة بالمحافظة على الهوية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني رغـم ظـروف التشتت الصعبة التي عاشها الفلسطينيون. وبعد انطلاقة الثورة الفلسطينية تشكلت قـوى سياسية وفق متطلبات تختلف عن المعطيات السابقة ما زاد من تضامن أبناء الشعب الفلسطيني، حيث التحق عدد كبير منهم بالأحزاب والقوى الوطنية، حيث أصبح الدور النضالي الـذي يقوم به الفرد إحدى أسس المكانة، وظهر ذلك بوضوحٍ في انتفاضة عام 1987. ولكن بعد قيام السلطة الوطنية تراجع ذلك وحصل ارتداد إلى الانتماءات التقليدية وانخفض الانتمـاء إلى الأحزاب السياسية والقوى الوطنية.

والآن يكثر الحديث عن المجاميع التقليدية وعلاقاتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، ويكتسب أهمية كبيرة، لكونه مؤشراً للتغيير والانتقال الذي شهده المجتمع الفلسطيني خـلال سنوات النضال الطويل التي أحدثت الكثير بالمجتمع الفلسطيني، خاصة وأن السلطة الوطنية الفلسطينية تطرح نفسها ككيان سياسي متقدم في الوقت الذي تصـر فيـه علـى الصعيد الداخلي أن تبقى محكومة لمنطق الحمولة والعشيرة الذي يمنحـها القـوة والدعـم والديمومة.

وفيما يلي، سنورد، أبرز النتائج والتوصيات لدراسةٍ، أعددناها مؤخراً، حول العشيرة والسياسة في فلسطين.

أولاً: النتائج:

1. تُعتبر الجماعات القرابية (العائلات) أساس البنية الاجتماعية في المجتمع العربي، حيث تُشكل عُمقاً وحُصناً اجتماعياً وسياسياً للفرد؛ لأن أنظمة الحكم في البلاد العربية، على اختلافها جمهوريـة أو ملكية، أنظمة حكم قمعية لا تسمح، أو تمنح هامشاً للتنظيم السياسي، إلا بما يتوافـق مـع توجهاتها السياسية والاجتماعية.

2. لعبت العائلات في المجتمع الفلسطيني، دوراً هاماً على مر التــــــاريخ الطويـل؛ فقد أقامت أنظمة الحكم المختلفة (العثمانية، البريطانيـة، والحكـم الأردني، والمصري، والاحتلال الإسرائيلي) التي بسطت سيطرتها على فلسطين علاقـات معها، ووسعت المنافسة بينها لاختراق المجتمع، وتسهيل سيطرتها عليه.

3. إن أبرز عوامل ظهور وتأثير العائلية في فلسطين في التشكيلات السياسية والاجتماعية والوطنية المختلفة تتمثل في: ضعف المجتمع المدني المتمثل فـي ضعف النقابات، والتنظيمات المهنية، وتراجع دور الأحزاب، وغياب علاقات المواطنـة والقضاء المستقل، وضعف وغياب المؤسسات، وانتهاك حقوق المواطـن، إضافـة إلـى الظروف السياسية والاقتصادية والثقافة السائدة.

4. مثلت العائلية دور التـابع والمؤيـد لأنظمة الحكم التي تعاقبت على فلسطين؛ ما يعني أنها امتداد لأية سلطة قائمة.

5. حافظت الدولة العثمانية على الجماعات التقليدية العائلية، وقسمت المجتمـع علـى أسـاس طبقي، وتعاملت مع الأفراد بواسطة هذه الجماعات، ولم تتعامل مع الأفراد بشكلٍ مباشر إلا فيمـا ندر. أما بريطانيا فقد فعلت المنافسة بين العائلات؛ لإضعاف الحركة الوطنية، وكذلـك فعلـت إسرائيل والأردن؛ حيث حرصتا على المحافظة على الجماعات التقليدية، لإضعاف التـأييد لمنظمة التحرير، وللحيلولة دون تبلور هوية وطنية فلسطينية، ولإعاقة إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

6. إن القيم التقليدية وقوة العلاقات العائلية لم تلعب دوراً سلبياً، بشكلٍ دائم، في الفترة التي سبقت قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، بل كان لها دور إيجابي في بعض الحالات خاصـة فـي مقاومة الاحتلال، والمحافظة على استقرار المجتمع خاصة في انتفاضة (1987)، ما يعنـي أن العلاقات القرابية يمكن أن توجه باتجاه ايجابي يخدم المجتمع، خاصة في ظل الظروف التي من الممكن أن تشكل تهديداً له.

7. بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية عام (1994) عملت السلطة على المحافظة على البنية الاجتماعية التي حاولت أنظمة الحكم السابقة المحافظـة عليها، واعتمدت عليها في إحكام سيطرتها على المجتمع، وفي توسيع قاعدتها الاجتماعيـة. فالسلطة الوطنية لم تدخل تغييرات على المجتمع تساعد في إضعاف التشكيلات التقليديـة بل عملت على تفعيل دورها والمحافظة عليها لإضعاف تنظيمات المجتمـع ذات الطـابع الحداثي (الأحزاب والنقابات) عن طريق إعادة تفعيل دور المخـاتير، وأخـذ الاعتبـار القرابي والجهوي أحياناً بعين الاعتبار عند تعيين الموظفين وأعضاء ورؤسـاء الهيئات المحلية، وأقامت مؤسسات وبرامج تعنى بشؤون التكوينات التقليدية.

8. من المفارقة، أن نفس التشكيلات الاجتماعية التي حـاولت إسرائيل والأردن تعزيزهـا لإعاقة إقامة الدولة الفلسطينية، استخدمتها السلطة الفلسطينية لتعزيــز سـيطرتها والتمهيد لإقامة الدولة الفلسطينية.

9. يوجد تأثير للعلاقات القرابية، فـي الضفة وغزة، على نتائج الانتخابات المختلفة، وقـد يـزداد هـذا التأثير في المستقبل لوجود شعور بالفائدة، التي يمكن أن تجنى في حالة تعزيز العلاقـات بين أفراد الجماعة القرابية.

10. إن استمرار سياسة السلطة التي تقوم على تشجيع الجماعات التقليدية، وإفساح المجال لـها للقيام بدور فاعل، قد يؤدي إلى صبغ المجتمع بالصبغة التقليدية بكل ما تنطوي عليه مـن جهل وجمود، وقد تقف حائلا أمام تطور المجتمع وأمام أية محاولة للإصلاح، وربما يؤثـر ذلك على أمن المجتمع واستقراره.

11. إن ضعف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب القضاء المستقل وعلاقـات المواطنـة والظروف الاقتصادية الصعبة وغير المستقرة التي يعيشها الفلسطينيون إلى جانب غيـاب الديمقراطية، والأمن، والطمأنينة، وتداول السلطة، قد يؤدي إلى زيادة في تـأثير العلاقـات التقليدية على مجمل الحياة السياسية الفلسطينية، وقد تظـهر بوضوح حالات التفاف عائلات، أو عشائر حول أحد أفرادها إذا ما عُين في منصبٍ كبـير لدعمه والوقوف إلى جانبه؛ بقصد الانتفاع من منصبه، وقد تسيطر عدة عصبيات علـى السلطة وعلى بعض المراكز الهامة.

ثانياً: التوصيات:

1. نظراً إلى ما وصل إليه الوضع الفلسطيني من خطورة، فإن الأمر يتطلب إعمال العقل والنقد الذاتي والمراجعة الشاملة، وخصوصاً للعقدين الأخيرين من حياة الفلسطينيين، وضرورة إنجاز عقد اجتماعي وطني جديد يقوم، أساساً، على مبدأ العدالة والشراكة، لا على الحصص الحزبية والعائلية.

2. إن التكوينات العائلية أمراً واقعاً، وفيها الكثير من الإيجابيات التي تبني ولا تهدم، ولكن يتوجب أن يكون الولاء: فكراً، وممارسة، للقانون، على أن يكفل وجود حياة ديمقراطية ترى العدل واجباً، والشراكة ضرورية.

3. إن غلبة العائلات على قوة القانون والسلطة السياسية في بعض المناطق والمحافظات الفلسطينية سيفقد السلطة القائمة قوة حضورها وشرعية بقائها، لذا، المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تكون جامعة للعائلات وعادلة فيما بينها، لا أن تساعد عائلة أو تلك على التغلب على هذه العائلة وغيرها.

4. كثيراً ما تحاول الأنظمة الحاكمة، ومنها الاحتلال الإسرائيلي تجنيد عائلات، أو بالأحرى، مجموعة أفراد منها ضد عائلات أخرى، وبالتالي تتسع مساحة النزاع بين مجموعة عائلات، وهذا يساهم في التفتت المجتمعي. لذا، يجب الحذر والحرص في هذه المسألة، خصوصاً عندما تضعف السلطة القائمة، المقصود به، هنا، السلطة الفلسطينية.