مستوطنون يقتلعون 100 شتلة كرمة جنوب بيت لحم

وطن: اقتلع مستوطنون، اليوم الأربعاء، أشتال كرمة من أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى، بأن مجموعة من المستوطنين اقتلعوا نحو 100 شتلة كرمة، من أراضي "الشعف" في منطقة عين القسيس المحاذية لمستوطنة "سيدي بوعز" الجاثمة عنوة على أراضي المواطنين غرب البلدة، تعود للمواطن حسن إسماعيل جاد الله صبيح.

يشار إلى أن المستوطنين صعّدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم على أراضي المواطنين في بلدة الخضر، التي تمثلت في اقتلاع مئات الأشجار وأشتال الزيتون والكرمة، وإغلاق الطرق الزراعية، ومنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها.