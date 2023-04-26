الآلاف يشاركون في مسيرة العودة الـ26 على أراضي "اللجون" المهجرة

وطن: توافد الاف الفلسطينيون في الداخل المحتل إلى أراضي قرية اللجون المهجرة؛ للمشاركة في مسيرة العودة الـ26 المقرر انطلاقها عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الأربعاء.

وبالتزامن مع مسيرة العودة، نظمت هيئات وحراكات فلسطينية مسيرات وفعاليات في عدة قرى مهجرة، وزار عدد من أهالي القرى المهجرة في منطقة الجليل شمالاً قراهم التي هُجرّوا منها في عام 1948، بينها حطين وميعار والدامون، ونظموا فعاليات وطنية مؤكدين تشبثهم بحقهم وأرضهم.

وفي السياق، أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة الشعبية وأوساط شعبية في أم الفحم عن برنامج مسيرة العودة الـ 26، والتي سيتخللها تنظيم اللجان والجمعيات المحلية للمهجرين زيارات للقرى المهجرة صباح اليوم الأربعاء، وتنفيذ فعاليات وبرامج فنية وتراثية على أرض اللجون.

وأكدت جمعية المهجرين أنه "إيمانًا منا بانتمائنا الفلسطيني وتجديدًا للقسم والعهد اللذين قطعناهما على أنفسنا بالعودة ورفض كل البدائل، من تعويض وتبديل وتوطين، فإننا نتوجه إلى أبناء شعبنا، وهيئاته الاجتماعية والسياسية للمشاركة الفعالة في مسيرة العودة التي نظمتها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين بدعم ومشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة الشعبية التي أقرت وتبنت هذه الفعاليات النضالية".