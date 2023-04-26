"الإسلامية المسيحية" تحذر من مخطط لتحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي

وطن: حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مخطط حكومة الاحتلال، القاضي بالسيطرة على مصلى باب الرحمة، وتحويله إلى كنيس يهودي يمهد للتقسيم المكاني في المسجد الأقصى.

وأكدت الهيئة، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن كل المؤشرات أصبحت تؤكد استهداف الجزء الشرقي للمسجد الأقصى ضمن مخطط التقسيم، وهي المنطقة الممتدة من مصلى باب الرحمة شمالاً إلى المصلى المرواني جنوباً، إذ عمدت شرطة الاحتلال إلى فرض حصار على هذه المنطقة وتخصيصها لمسارات المستوطنين أثناء اقتحامهم للمسجد.

وأضافت أن استهداف مصلى باب الرحمة يأتي استكمالاً لمخطط تهويد مقبرة باب الرحمة، التي تتصل مع المصلى من الجهة الشرقية الخارجية، التي ينوي الاحتلال تحويلها إلى حدائق "توراتية" والسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية فيها.