الأسير أحمد كعابنة من مخيم عقبة جبر يدخل عامه الـ27 في الأسر

وطن: دخل الأسير أحمد كعابنة (53 عاما) من مخيم عقبة جبر في أريحا، عامه الـ27 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 1997.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الأسير كعابنة تعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل عقب اعتقاله، ولاحقًا حكم عليه بالسّجن المؤبد مرتين، وست سنوات، وفقد خلال سنوات اعتقاله والده، وحُرم من وداعه، ويعاني من مشاكل صحية.

وكعابنة متزوج، وأب لثلاث فتيات، رُزق بإحداهن عبر النطف المهربة أسماها رفيف.

يذكر أن نحو 400 أسير أمضوا في سجون الاحتلال أكثر من 20 عامًا.