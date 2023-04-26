الاحتلال يستدعي شابا ويضيق على مبعدين عن الأقصى

وطن: استدعت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، شابا للتحقيق، ومنعت مبعدين عن المسجد الأقصى المبارك من التواجد في محيط باب السلسلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استدعت الشاب المقدسي أيوب زاهدة، للتحقيق معه، وذلك بزعم مخالفته قرار الإبعاد عن "الأقصى".

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال منعت المبعدين عن "الأقصى" الناشط المقدسي نظام أبو رموز، والمرابطة المقدسية نفيسة خويص من التواجد في محيط باب السلسلة، وأجبرتهما على مغادرة المكان.

يذكر أن سلطات الاحتلال سلّمت أبو رموز قرار الإبعاد عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر، نهاية شهر مارس/ آذار المنصرم ، أما خويص فقرار إبعادها حتى شهر يوليلو/ تموز المقبل.