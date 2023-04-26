اشتية: العام الدراسي سيبقى مفتوحا لحين انهاء المنهاج ومخطط "الفوضى" قد أنكسر

وطن: وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية ان العام الدراسي سيبقى مفتوحا الى حين إنهاء المنهاج المقرر في جميع المدارس، لافتا ان امتحان الثانوية العامة سيكون في موعده متعهدا بتوفير كل عناصر نجاحه كما في كل عام.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية "ان الدوام انتظم بشكل كامل في جميع مدارس فلسطين".

وتطرق اشتية الى اضراب المعلمين قائلا "ان القضايا التي بدأت انها مطلبية تحولت الى مسار اخر، أرادت ان تجرنا الى فوضى وقد تعاملنا مع الامور على هذا الأساس".

وتابع اشتية " سوف نقوم باستخلاص الدروس والعبر مما جرى للعملية التعليمية على مدار الشهرين بهدف حماية اهم مكون لمستقبل أولادنا وهو التعليم الذي بالنسبة لنا يمثل استراتيجية بقاء والعبث به هو العبث بمستقبل أولادنا".

وتابع اشتية "ان جر المعلمين للمجهول امر لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، فقد حافظنا على كرامة المعلم ومكتسباته وسوف نستمر بذلك"

وأضاف اشتية "اذا كان مخطط الفوضى قد انكسر فلا نريد للمعلم ان ينكسر، والحوار والعقلانية والأسس الوطنية هي عماد للوصول لحل اي مشكلة في ظروفنا تحت الاحتلال، واذا تعذر ذلك فالقانون هو المرجعية."