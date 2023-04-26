مستوطن يستولي على أرض ويسرق خط مياه شرق بيت لحم

وطن: استولى مستوطن، اليوم الأربعاء، على مساحة من أراضي المواطنين بقرية كيسان شرق بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات، إن المستوطن قام بتوسعة حدود مصنعه المقام على أراضي المواطنين قرب مدخل القرية الغربي، ويستخدم لتدوير النفايات القادمة من مستوطنات أخرى.

وبحسب عبيات فقد قام المستوطن أيضاً بسرقة مياه، عبر تمديد شبكة مياه إضافية للمصنع، من الخط الذي يغذي القرية بمياه الشرب، وهو ما قلل من وصول الكمية المطلوبة للأهالي.

يشار الى أن المصنع مقام منذ عشر سنوات، ويشكل خطراً على صحة أهالي القرية.