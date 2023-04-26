اللجان الشعبية للاجئين: المفوض العام للأونروا شخص غير مرغوب فيه في المخيمات لأنه المسؤول عن تفاقم أزمة المخيمات

وطن: اعتبرت اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير أن المفوض العام "فيليب لازاريني" شخص غير مرغوب فيه في مخيمات اللاجئين، مؤكدة أنه المسؤول المباشر عن تفاقم أزمة اضراب العاملين في الوكالة.

وقالت اللجان الشعبية في بيان لها وصل وطن، الأربعاء، إن "استمرار تعنت إدارة وكالة الأونروا ومفوضها العام تنذر بانفجار قريب سيطال الجميع دون استثناء والأيام كفيلة لإثبات ما نقول".

وأعربت عن استغرابها واستهجانها من موقف كبار الموظفين ورؤساء الأقسام العرب الذين انحازوا لموقف إدارة الوكالة من أجل حفاظهم على مكتسبات وامتيازات شخصية وانسلاخهم عن القضية الرئيسية وهي حقوق اللاجئين والموظفين. مثمنة في ذات الوقت دور رئيس برنامج التعليم الاستاذ معاوية اعمر المنصهر بالحالة الوطنية والنقابية العامة.

كما ثمنت دور الحكومة الفلسطينية الداعم لمطالب العاملين وحقوق اللاجئين في المخيمات، وطالبتها كجهة مستضيفة للاجئين بإصدار موقف رسمي من قبلها باعتبار المفوض العام للأونروا شخص غير مرغوب به في الأراضي الفلسطينية وعدم التعامل معه كونه العقبة الرئيسية لأي اتفاق والسبب بفشل الحوارات لتعنته في عدم الاستجابة لمطالب العاملين.

يأتي ذلك وسط اضراب للعاملين في الأونروا مستمر لنحو 3 شهور، أدى لتوقف كافة الخدمات الصحية والتعليمية والنظافة وغيرها في المخيمات، الأمر الذي فاقم من أزمة المخيمات التي تعاني من شح الخدمات التي تقدمها الأونروا.

يشار إلى أن اتحاد العاملين العرب في الأونروا ينظم اعتصاما مركزيا حاشدا في رام الله، اليوم الأربعاء، احتجاجا على عدم استجابة إدالة الوكالة لمطالب العاملين.

فيما يلي بيان اللجان الشعبية: