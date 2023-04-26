هجوم إلكتروني يُعطّل موقعي "الموانئ الإسرائيلية" وميناء حيفا

وطن: تسبب هجوم إلكتروني، يوم الأربعاء، بتعطّل موقعي شركة "الموانئ الإسرائيلية" وميناء حيفا، على شبكة الإنترنت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية،، أن مجموعة هاكرز "أنونيموس سودان" هاجمت سلسة مواقع إلكترونية إسرائيلية صباح اليوم.

وأوضحت أن من بين المواقع التي تعطّلت عن العمل موقعي شركة الموانئ الإسرائيلية وميناء حيفا.

وأشارت إلى أنه يتعذر على المستخدمين الوصول لبعض المواقع التي تعرضت للهجوم، "لكن ليس هناك خشية من سرقة المعلومات".

وعطّلت مجموعة هاكرز "أنونيموس سودان" خلال الأيام الماضية عشرات المواقع الإلكترونية المهمة.

وازدادت بشكل ملحوظ مؤخرًا الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات حيوية داخل الكيان، ومواقع إلكترونية مهمة.