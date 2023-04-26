تعرف على أبرز سيارات بيجو الكهربائية موديل 2023

وطن: تدخل علامة بيجو إلى عام 2023 بمجموعة سيارات كهربائية تهدف إلى الانسجام مع التوجهات العالمية في حماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، بقائمة من المواصفات والميزات التي تعبر عن حقيقة الأناقة الفرنسية ونمط الحياة المعاصر

أما للمعتادين على قيادة سيارات بيجو ذات الطابع والروح الفريدة، وفي ذات الوقت يبحثون عن سيارات كهربائية، يمكنهم قراءة المقال التالي الذي يسلط الضوء على أهم الإصدارات الكهربائية الحديثة من العلامة التجارية التي لم تفقد مستويات الأداء وجماليات التصميم عند التحول لمصادر الطاقة المستدامة

e_2008.بيجو

تملك سيارات اس يو في suv والسيارات الكهربائية شعبية عالية في أسواق السيارات محلياً وعالمياً، ولحسن الحظ فإن بيجو e_2008 تندرج تحت الفئتين بجدارة، مما يجعلها الخيار المناسب للباحثين عن سيارة عملية بتصميم لا يُنسى بسهولة ومواصفات تدل على كفاءة الأداء في موديل 2023 نستعرضها لكم التالي

• نظام دفع أمامي

• حزمة بطاريات ليثيوم-أيون بقدرة 50 كيلو واط/ ساعة

• قوة 136 حصان و260 نيوتن/ متر من عزم الدوران

• تسارع من 0-100 كم/ ساعة خلال 9.0 ثواني والوصول إلى سرعة قصوى 260 كم/ ساعة

• مدى قيادة يصل إلى 300 كم بالشحنة الواحدة ودون انبعاثات كربونية أثناء القيادة

• ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات

• تتوفر ثلاثة أوضاع للقيادة: الوضع الاقتصادي، الوضع العادي، الوضع الرياضي

• قيادة آمنة بفضل أنظمة مساعدة السائق والقيادة شبه المستقلة، مثل: نظام الكبح التلقائي عند الطوارئ، نظام المحافظة على المسار، نظام الكشف عن النقاط العمياء، التحكم المتكيف في تثبيت السرعة، نظام المساعدة على الاصطفاف الكامل

بيجو e-208

يجسد موديل 2023 من سيارة بيجو e-208 صورة السيارة المعاصرة والمناسبة لإيقاع حياة المدينة السريع، خاصةً مع غطاء المحرك الطويل المنحني بانسيابية إلى الأمام والجناح الخلفي البارز الذي جعل منها سيارة هاتشباك رياضية جذابة بحجم صغير يساعد على التنقل السلس ويتغلب على مشاكل الاصطفاف، وتأتي أحدث نسخها مزودة بالمواصفات التالية على مستوى الأداء والتصميم:

• نظام دفع أمامي

• بطارية بقدرة 48.1 كيلو واط/ ساعة تولد قوة 136 حصان و260 نيوتن/ متر من عزم الدوران

• مدى قيادة يصل إلى 285 كم

• تسارع من 0-100 كم/ ساعة خلال 8.1 ثانية وسرعة قصوى تصل إلى 150 كم/ ساعة

• تقطع مسافة 300 كم في الشحنة الواحدة

• جناح خلفي يؤكد على الطابع الرياضي ويحسن ديناميكيات القيادة

• سقف بانورامي يسمح بدخول الإضاءة الطبيعية

• إضاءات بتصميم على شكل "مخلب الأسد" الذي يعبر عن شعار بيجو

• شاشة ثلاثية الأبعاد

• عادم مغلف بالكروم

• تطور ملحوظ على نظام التدفئة والتبريد في داخل السيارة

• وضعيات القيادة المتوفرة: عادي، اقتصادي، رياضي

• وضعيات نظام الكبح المتوفرة: المعتدلة، المعززة



يعد تواجد السيارات الكهربائية فرصة للتوفير في استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة التي تقل بنسبة 30% في سيارات المحرك الكهربائي عن محركات الاحتراق الداخلي، إلى جانب حماية الطبيعة والحفاظ على مستويات القيادة القوية دون الأصوات المزعجة الناتجة من المحرك العادي.

ومن الجدير بالذكر ان شركة أوتوزون لتجارة هي الوكيل الوحيد والحصري للعلامة التجارية الفرنسية العالمية "بيجو" في فلسطين.