هيئة الأسرى: الوضع الصحي للمصابة فاطمة شاهين جيد ومستقر

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها صباح اليوم وذلك من خلال زيارة محاميها كريم عجوه أن الحالة الصحية للمعتقلة المصابة فاطمة شاهين جيد ومستقر، وما زالت بحاجة لرعاية طبية حثيثة لمتابعة وضعها الصحي .

وأوضحت الهيئة أن المعتقلة شاهين قابعة في "مستشفى شعاريه تصيدك" وهي موجودة في قسم الجراحة، وكانت قد أجريت لها عملية جراحية في منطقة الإصابة في الظهر والبطن .

واضافت الهيئة أن المصابة شاهين كانت قد اعتقلت قبل عدة أيام بعد أن أطلق جيش الاحتلال الرصاص عليها وأصابها في منطقة البطن، شمال مخيم العروب في مدينة الخليل وجرى نقلها بعد ذلك إلى مستشفى "شعاري تسيديك".

يشار أن محكمة الاحتلال ستعقد لها جلسة توقيف يوم الخميس القادم .