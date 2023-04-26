عضوان باتحاد العاملين بـ"أونروا" في الضفة يعلنان الإضراب عن الطعام

وطن: قرر عضوان في اتحاد العاملين العرب بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، الإضراب عن الطعام، احتجاجا على سياسة الوكالة تجاه قضايا اللاجئين.

وأعلن العضوان بالاتحاد صلاح رشيد وإبراهيم زواهرة الإضراب عن الطعام في موقع الشيخ جراح في القدس ومعهد دار المعلمين برام الله، احتجاجا على سياسة إدارة "أونروا" في تعاطيها مع مطالب الموظفين، من إهمال وتسويف وعنجهية، إلى جانب عدم التزامها بالمبادرة التي تقدمت بها السلطة.

وحمل اتحاد العاملين إدارة الاونروا المسؤولية عن حياة رشيد وزواهرة، مع تأكيده على التحاق أعضاء جدد بالإضراب.

ويخوض العاملون بوكالة الغوث إضرابا منذ أكثر من شهرين بسبب فشل الحوار بين الاتحاد وإدارة الوكالة، وعدم تعاطي الإدارة مع المبادرة التي تقدمت بها السلطة، ورفضا لتقليص الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم، والخصم من رواتب أعضاء الاتحاد، وتقليص أعداد الموظفين، وتسريح موظفي العقود.