جيرونا يطيح بأحلام ريال مدريد بـ "سوبر هاتريك" من كاستيلانوس

وطن: سجل فالنتين كاستيلانوس أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود فريقه جيرونا لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالتغلب على ريال مدريد 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم جيرونا 2 / 1 ، حيث تقدم جيرونا بهدفين سجلهما فالنتين كاستيلانوس في الدقيقتين 12 و24، قبل أن يسجل ريال مدريد هدف تقليص الفارق عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، سجل كاستيلانوس، الهدف الثالث له (هاتريك) ولجيرونا في الدقيقة 46 قبل أن يسجل الهدف الرابع له (سوبر هاتريك) ولفريقه في الدقيقة 62، فيما سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني للريال في الدقيقة 85.

ورفع فريق جيرونا رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد الريال عند 65 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة خلف برشلونة الذي يمكنه زيادة الفارق في حال فوزه على رايو فاييكانو اليوم الأربعاء.

ولم يكن هناك أي فرصة لجس النبض، حيث بادر ريال مدريد بشن هجمة خطيرة بعد مرور 30 ثانية من بداية اللقاء عندما مرر لوكا مودريتش كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها رودريجو بتسديدة بكعب القدم من داخل منطقة الست يارادت لكنها اصطدمت في خوان لوبيز، مدافع جيرونا، وخرجت لركلة ركنية لم تستغل.

بعد هذه الفرصة، فرض ريال مدريد سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، فيما تراجع جيرونا لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الريال مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وكاد الريال أن يفتتح التسجيل عندما سدد فيديريكو فالفيردي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها باولو جازانيجا إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 12 وعلى عكس سير اللعب سجل جيرونا هدف التقدم عندما مرر ميجيل جوتيريز تمريرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة جزاء الريال حيث ارتقى إليها فالنتين كاستيلانوس وقابلها بضربة رأس لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف، كثف الريال هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل، فيما استمر جيرونا في خطته الدفاعية وشن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 24 سجل جيرونا الهدف الثاني عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي الريال استلمها كاستيلانوس الذي أصبح في مواجهة أندري لونين، حارس الريال، ليسدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه من بين قدميه لتعانق الكرة الشباك.

وكاد جيرونا أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 28 عندما لعبت ركلة مرمى طويلة على حدود منطقة جزاء الريال ليفشل الثنائي أنطونيو روديجر وإيدير ميليتاو في التعامل معها لتصل إلى فيكتور تسيجانكوف داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

واستمرت محاولات الريال الهجومية لتسجيل هدف يقلص به الفارق، فيما استمر جيورنا في الاعتماد على طريقته الدفاعية لامتصاص حماس لاعبي الريال.

وأسفرت هجمات ريال مدريد عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 34 عندما مرر ماركو أسينسيو كرة عرضية من الناحية اليمنى من على حدود منطقة الجزاء قابلها فينيسيوس جونيور بضربة رأس إلى داخل المرمى.

واستمرت سيطرة الريال الهجومية في محاولة لتسجيل هدف التعادل ولكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي جيرونا لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم جيرونا 2 / 1.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 46 سجل جيرونا الهدف الثالث عندما مرر يان كوتو من الجانب الأيمن قابلها كاستيلانوس بتسديدة قوية لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف أصبح اللعب سجالا بين الفريقين ولكن بدون وجود خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 62 والتي شهدت تسجيل جيرونا للهدف الرابع عندما لعبت ركلة ركنية بشكل قصير إلى يان كوتو الذي لعب كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء الريال لتصطدم بداني كارفاخال قبل أن يقابلها كاستيلانوس بضربة رأس إلى داخل المرمى.

بعد الهدف حاول ريال مدريد فرض سيطرته على مجريات المباراة وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثاني يقلص به الفارق ولكنه فشل في اختراق دفاع جيرونا، الذي اعتمد على شن هجمات مرتدة.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 85 والتي شهدت تسجيل الريال للهدف الثاني عندما انطلق ماريانو ياز بالكرة حتى وصلت على فينيسيوس جونيور في الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى لوكاس فاسكيز الذي وضعها إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز جيرونا على ريال مدريد 4 / 2.