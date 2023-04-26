لافروف: لا يمكن غض النظر عن الانتهاكات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية

وطن: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على أنه لا يمكن غض النظر عن بناء المستوطنات وضم الأراضي وتدمير المنازل وعمليات الاعتقال التعسفية في الأراضي الفلسطينية.

وشدد لافروف خلال كلمه له في جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يواصلان محاولاتهما الهدامة للالتفاف على حل القضية الفلسطينية بأنصاف حلول اقتصادية.

وأضاف الوزير الروسي أن "واشنطن تدعي أنها الراعي الوحيد للتسوية في الشرق الأوسط، ولا تخجل من حقيقة أنها فقدت منذ أمد الحياد والنزاهة اللذين لا غنى عنهما للوسيط الموثوق، ولاسيما بعد قرارات إدارة دونالد ترامب التي لم تلغها إدارة جو بايدن وتتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن الدولي".

وختم بالقول إن "اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وقعت ضحية لهذه الممارسات".