مستوطنون يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

وطن: تظاهر آلاف المستوطنين مساء الثلاثاء في تل أبيب تزامنا مع بدء "احتفالات الذكرى ال75 لقيام دولة الاحتلال" (النكبة الفلسطينية).

ويتظاهر المستوطنون أسبوعيا منذ أربعة أشهر ضد الإصلاح القضائي الذي تريد تنفيذه حكومة بنيامين نتانياهو والذي يعتبره منتقدوه مناهضا للديموقراطية.

ورفع المحتجون علم الاحتلال ورددوا شعار "الديموقراطية" قبل حفل لمغنين شعبيين على غرار ما تشهده مدن أخرى في البلد حيث أقيمت منصات وحفلات موسيقية مفتوحة في الشوارع.

ويعتزم مؤيدو الإصلاح التجمع مساء الخميس المقبل أمام الكنيست.

ومنذ الإعلان عن مشروع الإصلاح في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي يتظاهر عشرات آلاف المستوطنين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكلها نتانياهو في ديسمبر/كانون الأول.