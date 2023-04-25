"مساواة" تطالب الحكومة بتسجيل نقابة مهنية للمعلمين من أجل وضع حدٍ لأزمة التعليم التي تتكرر سنوياً

وطن: طالب مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" المحامي إبراهيم البرغوثي الحكومة بتسجيل نقابة مهنية للمعلمين من أجل وضع حدٍ لأزمة التعليم التي تتكرر كل عام دراسي.

وفي هذا السياق قال البرغوثي : " الحكومة تملك سلطه وصلاحية تسجيل نقابة مهنية للمعلمين ،واعتماد رغبتهم واعلانهم عن انشاء نقابة مهنية ترعى شؤونهم وحقوقهم ،وتسهم في الارتقاء بمهنة ورسالة التعليم ،وفق منطوق المادتين ٢٥ و٢٦ من القانون الاساسي ،واختيار قيادتها من قبلهم بحرية واستقلالية باعتباره حقا دستوريا ،وهذا التسجيل وهذه النقابة لا تتعارض مع وجود الاتحاد العام للمعلمين كمؤسسة تتبع منظمه التحرير".

وأضاف البرغوثي ،قائلاً : " لنا في نقابات العمال اسطع مثال على ان وجود نقابة للعمال او اكثر مهنية لا يتعارض مع وجود الاتحاد العام للعمال التابع لمنظمة التحرير ،ولحل الازمة فلا معيق من مبادرة الحكومة لاعتماد وتسجيل نقابة للمعلمين ،والاعتراف بقيادة نقابية تختار من الهيئة العامة للمعلمين والمعلمات العاملين في الوظيفة العامة، واجراء حوار بين وزاره التربية والتعليم والقيادة النقابية المنتخبة بشان الحقوق الاقتصادية والمهنية لهم بنية الوصول الى توافق وإنفاذه ،إن من شان الاعلان الحكومي عن تبني ودعم مثل هذا المسار وانجازه خلال ٣ اشهر ان يضع حدا للازمة ،ويزيل جوهرها .فهل من مجيب ؟!"