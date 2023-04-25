الاحتلال يحكم على خمسة شبان شاركوا في هبة الكرامة

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة اللد، اليوم الثلاثاء، حكمًا على 5 شبان أحدهم قاصر، وذلك بتهمة المشاركة بأحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو عام 2021.

وتنسب سلطات الاحتلال الإسرائيلية للشبان الخمسة، مزاعم بـالتخطيط للقيام بإلقاء زجاجات حارقة على مستوطنين، بالإضافة إلى إلقاء زجاجتين حارقتين على مستوطنين في مدينة اللد.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية اثنين من الشبان الخمسة في حزيران/ يونيو عام 2021.

واصدرت محكمة الاحتلال المركزية حكم بسجن على الشاب سيف الطوري (17 عاما - قاصر) لمدة 3 سنوات، والشاب طلبة الطوري لمدة 4 سنوات، والشاب رأفت الطوري لمدة 24 شهرًا، وأمهلته المحكمة لمدة شهرين حتى يسلّم نفسه للشرطة من أجل تنفيذ محكوميته، وحكما ضد الشابين مسلم الطوري وسلامة الطوري بـ"العمل في خدمة الجمهور".

و قال المحامي تيسير شعبان، الموكل بالدفاع عن الشبان الخمسة، "إننا نتحدث عن 5 شبان اعتقلوا بداية شهر حزيران/ يونيو عام 2021، بإدعاء المشاركة بأحداث هبة الكرامة والتخطيط لتنفيذ اعتداء على يهود في مدينة اللد عن طريق إلقاء الزجاجات الحارقة، حسب لائحة الاتهام".

وأضاف شعبان أن "الشابين سيف وطلبة الطوري قيد الاعتقال منذ حزيران/ يونيو عام 2021، أما الشاب رأفت الطوري أمهلته المحكمة تسليم نفسه للشرطة حتى 60 يومًا ليقضي محكوميته، وأما الشابين مسلم وسلامة الطوري حُكم عليهما بالعمل لصالح الجمهور".

المصدر: عرب 48