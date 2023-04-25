واشنطن: نبحث مع طرفي الصراع بالسودان وقفا دائما لإطلاق النار

وطن: قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، إن فريق الأمن القومي التابع للرئيس جو بايدن يواصل الحديث إلى قادة عسكريين من طرفي الصراع في السودان لدعم وقف دائم للقتال هناك.

ونقلت رويترز عن المسؤولة الأميركية إن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء ومجموعات مدنية سودانية في سبيل وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات إنسانية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تواصل الضغط لتمديد وقف إطلاق النار في السودان، وهو ما يشمل التنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين للمساعدة في تشكيل لجنة للإشراف على مفاوضات.