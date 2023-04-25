أوسلو تعلن حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم في المستوطنات

وطن: أعلنت العاصمة النرويجية أوسلو، حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات.

وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ورحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال، التي تقود حركة المقاطعة (BDS) في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، بإعلان أوسلو، وحيّت "مجموعات التضامن والنقابات والأحزاب النرويجية، التي عملت حتى الوصول لهذا الإعلان.

ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال، جميع المدن في أنحاء العالم إلى الانضمام لأوسلو وقطع علاقاتها مع الاحتلال.