الاحتلال يعتقل مواطنين عند حاجز الحمرا العسكري

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، شابين من مدينة طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد صوافطة (22 عاما)، وفراس دراغمة (23 عاما)، أثناء مرورهما بحاجز الحمرا العسكري في الأغوار.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا المقام على أراضي الأغوار لليوم الــ18 على التوالي؛ وتشمل الإجراءات إيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها، والتدقيق في البطاقات الشخصية لراكبيها، وإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.