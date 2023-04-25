الصحة العالمية تحذر من "خطر بيولوجي كبير" بعد سيطرة أحد أطراف الصراع السوداني على مختبر

وطن: قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك "خطر بيولوجي كبير" بعد سيطرة أحد أطراف الصراع في السوادن على مختبر الصحة العامة المركزي في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال ممثل المنظمة في السودان، اليوم الثلاثاء، نعمة سعيد عابد: "إنه أمر خطير للغاية لأن لدينا (عينات) شلل الأطفال في المختبر، و (عينات) الحصبة والكوليرا ".

وأضاف عابد: "هناك مخاطر بيولوجية كبيرة مرتبطة باحتلال أحد الأطراف المتحاربة للمختبر المركزي للصحة العامة في الخرطوم".

وقال مصدر طبي رفيع المستوى لشبكة CNN، إن قوات الدعم السريع استولت على المختبر الوطني للصحة العامة في الخرطوم. وقال المصدر: إن المختبر "توجد به كمية كبيرة من الأوبئة".

ويكمن الخطر بحسب المنظمة في اندلاع أي مواجهة مسلحة في المختبـر، لأن ذلك "سيحول المختبر إلى قنبلة جرثومية".

(المصدر- CNN)