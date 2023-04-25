كتلة الصحافي المستقل تطالب باصلاح بنية نقابة الصحفيين لتكون جسما مهنيا ممثلا لجميع الصحفيين

وطن: طالبت كتلة الصحفي المستقل بضرورة تغيير بنية نقابة الصحفيين بما يجعلها جسما مهنيا وممثلا لكافة شرائح الصحافيين، وتكريس أسس العمل الديمقراطي الشفاف، بما يجعلها نموذجا يُحتذى به.

وقالت كتلة الصحافي المستقل التي كانت ممثلة بعضوين في الامانة العامة لنقابة الصحافيين في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء "منذ العام 2010، اتبعنا مبدأ العمل من داخل النقابة للتغيير وابتعدنا عن فكرة المقاطعة، ورفضنا تحزيب النقابة، كما طالبنا بضرورة تحديد الاشتراكات الشهرية على أعضاء النقابة، من أجل دفع النقابة الى الاستقلال المالي ومن ثم الاستقلال الإداري.

وأضافت الكتلة بأن "بنية النقابة القائمة، ما زالت تقوم على التمثيل الحزبي وتقديم المفاهيم السياسية التقليدية من حيث تقسيم ما اسمته " الكعكة" واستغلال تاريخي للتقسيمات التقليدية في منظمة التحرير الفلسطينية؛ لتحقيق مصالح وصفتها بـ"الشخصية" ما سيبقي النقابة تدور في حلقة مفرغة ودون الوصول الى ما وصلته بعض نقابات عريقة في الوطن."

واشارت الى ثغرات تتصل باستقلالية النقابة والعضوية وان الايام والاحداث والمواقف اظهرت ان "ما هو قائم، جسم يقوم على شريحة معينة من الصحفيين وتحديدا الصحفيين العاملين في الإعلام الرسمي، بينما يتم التعامل مع الصحفيين الآخرين بصفة الكومبارس او الزينة التي يتم استحضارها وإبرازها في المناسبات، ومن ثم تعود إلى مخبأها حتى تأتي الحاجة لها مرة اخرى" كما جاء في البيان.

فيما يلي نص البيان

بيان عن انتخابات نقابة الصحفيين

كتلة الصحفي المستقل

بعد كثير من الوعودات أوصلت نقابة الصحافيين الى ما أُوريد لها من انتخابات مصممة على مقاسات خاصة، وتم تصميم هذه المقاسات في المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في التاسع والعشرين من كانون ثاني الماضي.

كنا في كتلة الصحافي المستقل الذين من أوائل من دق الجرس في ضرورة تغيير بنية النقابة كي تكون بالفعل جسما مهنيا ممثلا لكافة شرائح الصحافيين في الاعلام الرسمي والخاص، وتقوم على أسس واضحة من أسس العمل الديمقراطي الشفاف والواضح والذي من المفترض ان يكون نموذجا تهتدي به كافة النقابات في الوطن.

اتبعنا في البداية، منذ العام 2010، مبدأ العمل من داخل النقابة للتغيير ورفضنا فكرة المقاطعة، ورفضنا تحزيب النقابة وعارضنا ظهور أعضاء الأمانة العامة بالوان حزبية، وطالبنا ضرورة تحديد الاشتراكات الشهرية على أعضاء النقابة من اجل دفع النقابة الى الاستقلال المالي ومن ثم الاستقلال الإداري تجسيدا لمبدأ ان تكون الصحافة هي السلطة الرابعة، وطالبنا بحق التمثيل الفعلي للإعلام الرسمي من خلال العاملين فيه وليست من خلال مدرائهم او من خلال ممثلين حزبيين، لكن كل هذا لم يأتي باي نتيجة فعلية تؤسس لأمل في التغيير..

تحركت النقابة في البداية نحو اليات ممكن التعويل عليها، من خلال ملفات أعضاء الهيئة العامة التي تم ترتيبها في المقر، بحيث بات لكل عضو/ة ملفه الخاص الذي يحدد طبيعة عمله ومكان عمله وشهادته العلمية او شهادة الخبرة في مجال الاعلام..

نقول وبكل أمانة، ان النقابة في بداية عملها عقب انتخابات العام 2012 تحركت بشي قريب الى المهنية وبشيء من الممكن التعويل عليه، لكنها مؤخرا عادت للقفز الى الوراء من خلال تعويم الأمور الإدارية وحتى المالية وكان المؤتمر الاستثنائي الذي عقد بشكل دراماتيكي هو التجسيد الفعلي لعملية التعويم هذه والتي قد تمثل التمثيل الرسمي للتعويم المقصود تحت راية المعارك الحزبية التي ستتوج في الانتخابات المقبلة بانتصار حزبي وهمي سيغني له القائمون على كل ما يجري.

للأسف الشديد، فإن العاملين في الاعلام الرسمي ( النسبة الأعظم في الهيئة العامة) يشكلون الغطاء الفعلي لعملية التعويم التي تجري، في الوقت الذي يتم فيه استغلالهم لتحقيق مصالح القائمين على عملية التعويم هذه، لأن العاملين في الاعلام الرسمي بخاصة المراسلين والمصورين والذي يتعرضون لمخاطر فعلية من خلال عملهم، لم يحظوا طوال السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة لا بحقوق تعادل نسبة تمثيلهم، ولا بتمثيل ملائم في الأمانة العامة لتحقيق مصالحهم في العلاوات التي نص عليها القانون والمنطق..

عملنا ست سنوات في الأمانة العامة، ومن ثم تقدمنا بالاستقالة، ولم ترد عليها الأمانة العامة لا بالقبول ولا بالرفض، لكننا سببنا الاستقالة في اجتماع للأمانة العامة بالتالي :

- رفض وجود مسؤول ملف الحريات العامة في النقابة وهو يحظى بمنصب حزبي في تنظيم سياسي.

- مشاركة الأمانة العامة في اجتماعات المجلس الوطني دون أي ملف اعلامي لطرحه على الاجتماع.

- ضرورة ان يكون هناك تمثيل حقيقي فعلي للإعلام الرسمي بحيث يتابع حقوقهم من قبل النقابة او أن يتم الاعتماد فقط على قانون الخدمة المدنية.

- محاربة النقابة لوسائل اعلام خاصة، بسبب تناولها اخبار ( تطبيعيه) في الوقت الذي تغض النقابة نظرها عن أعمال مشابهة يقوم بها الاعلام الرسمي، وكذلك تجاهل النقابة لحقوق نقابية أخرى لعاملين في الإعلامي الرسمي.

للأمانة أيضا نقول، إن ما توصلنا اليه من خلال عملنا من داخل النقابة يؤكد مجددا للأسف، أن بنية النقابة القائمة، التي لا زالت تقوم على التمثيل الحزبي وتقديم المفاهيم السياسية التقليدية من حيث تقسيم الكعكة واستغلال تاريخي للتقسيمات التقليدية في منظمة التحرير الفلسطينية فقط لتحقيق مصالح شخصية سيبقي النقابة تدور في حلقة مفرغة لا يمكن ان تعطي بصيص أمل أنها ستصل في يوما من الأيام الى ما وصلت اليه نقابات عريقة في الوطن.

تثبت الايام والاحداث والمواقف ان ما هو قائم جسم يقوم على شريحة معينة من الصحفيين وتحديدا الصحفيين العاملين في الإعلام الرسمي، بينما يتم التعامل مع الصحفيين الآخرين بصفة الكومبارس او الزينة التي يتم استحضارها وإبرازها في المناسبات والأعياد ومن ثم تعود إلى مخبأها حتى تأتي الحاجة لها مرة اخرى.

لا يمكن الحديث عن انتخابات في النقابة وآلية قبول العضوية مسيطر عليها من جهات لا تحترم الأنظمة والقوانين، بل تصر على انتهاكها بشكل ممنهج وعرقلة عمل لجنة العضوية، وذلك لضمان أغلبية عددية وقت الانتخابات.

ولا يخفى على الصحفيين أن هناك زملاء وزميلات تقدموا بطلب العضوية منذ سنوات ولم يتم التعاطي مع طلبهم بينما يتمتع أشخاص لا علاقة لهم أو صلة بمهنة المتاعب وأخلاقياتها بعضوية كاملة تؤهلهم للترشح. في المقابل، يُدفع بآخرين للتقدم بطلب تجديد عضويتهم في النقابة وتتكفل جهات أخرى بدفع رسوم العضوية أو طلبات العضوية التي تقبل على الفور ودون تردد.

وفي غزة، هناك أعداد غفيرة من الصحفيين الذين لا يحلمون بعضوية النقابة إما بسبب انتماءاتهم ، أو بسبب آرائهم السياسية أو لأنهم وببساطة غير مستعدين لإخضاع أنفسهم لتقييم منظومة غير منتخبة ولا تحتكم للمعايير المهنية المطلوبة.

إنها عملية تم هندستها مسبقا للمقترعين بحيث تضمن نتائج الانتخابات التي سيُقال أنها عرس ديمقراطي عظيم رغم أنها من الأساس مغشوشة كما يقال بالعامية!

منذ تشكيل كتلة الصحفي المستقل عام ٢٠١٠، حاولنا السعي للدفع بالنقابة باتجاه العمل المؤسساتي والمهني وجعلها نقابة للجميع، ورفضنا كل التدخلات الحزبية وقدمنا أكثر من تصور واقتراح للوصول لهذا الهدف الذي نشترك فيه مع الغالبية الساحقة للصحافيين والصحافيات، لكن وكما كان متوقعا، تم التصدي لكل محاولاتنا الصادقة وتقويض أسس العمل المشترك والإمعان في التخلي عن المسؤوليات النقابية الواضحة حين تتضارب مع التعليمات الحزبية، حتى وإن تسبب ذلك في استباحة الصحافيين والاعتداء عليهم من قبل الأجهزة الأمنية أو المجموعات الحزبية.

بناء على ما سبق، وحتى نبقى أمينين على ما اجتمعنا عليه من قيم ومبادئ ورؤية نقابية، نعتبر لزاماً علينا القول أن ما يتم التحضير له لن ينتج عنه نقابة مهنية تمثل الجميع بل نقابة تحتكم لحسبة سياسية لا علاقة لها بمهنة الصحافة وهموم العاملين في مهنة المتاعب.

لن ندعوا الى مقاطعة الانتخابات، احتراما لعقول الصحافيين والصحافيات، لكننا ندعوا كل من يرى نفسه صحافيا مهنيا (أو صحافية)، إلى قياس الأمور بمنظاره كي يعطي قراره ..