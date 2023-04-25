عائلة الأسير فادي أبو خلف تطالب بتدخل عاجل للإفراج عنه

وطن: طالبت عائلة الأسير فادي خالد أبو خلف (20 عاما) من بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس بتدخل عاجل من المؤسسات الرسمية والحقوقية للإفراج عن ابنها المريض والمعتقل إداريا منذ خمسة شهور.

وعبر والده خالد أبو خلف عن قلقه البالغ على وضعه الصحي وخشيته من تدهور حالته الصحية في ظل تجديد اعتقاله إداريا، مؤكدا أن خطرا حقيقيا يتهدد نجله المريض بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون، مشيرا الى انه منذ اعتقاله لم يحصل على المتابعة الطبية اللازمة، ولا يحصل سوى على الدواء.

ويعاني الأسير أبو خلف من مشكلات في القلب، وخضع سابقا لثلاث عمليات جراحية بالقلب وتم زراعة بطارية لتنظيم دقات القلب، وهو يحتاج لرعاية طبية خاصة لا تتوفر داخل السجون.

واعتقل أبو خلف بعد اقتحام منزل عائلته قبل 5 شهور، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور، وعند انتهائها أواخر آذار/ مارس الماضي؛ جدد الاحتلال اعتقاله أربعة شهور رغم وضعه الصحي.