ارتفاع ضحايا "الصوم لدخول الجنة" في كينيا إلى 89

وطن: قال وزير الداخلية الكيني كيثوري كينديكي، اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى من أتباع طائفة كينية كانوا يعتقدون أنهم سيذهبون إلى الجنة إذا جوعوا أنفسهم ارتفع الآن إلى 89.

وارتفع عدد القتلى بشكل مطرد في الأيام الأخيرة، إذ أجرت السلطات الكينية عمليات استخراج جثث لمقابر جماعية عثر عليها في منطقة مساحتها 800 فدان من غابة شاكاهولا شرق كينيا حيث مقر كنيسة الطائفة.

وأوضح كينديكي أنه تم إنقاذ 3 أشخاص آخرين أحياء، ليرتفع إجمالي عدد الناجين الذين تم العثور عليهم حتى الآن إلى 34، وقد يرتفع عدد القتلى أكثر، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال الصليب الأحمر الكيني إنه تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 200 شخص لمكتب البحث عن المفقودين والمشورة الذي أنشأه في مستشفى محلي.

(المصدر- سكاي نيوز)