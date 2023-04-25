مخاوف رفع الفائدة تهبط بأسعار النفط

وطن: انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة الثلاثاء متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها الجلسة الماضية في الوقت الذي يُقيّم فيه المستثمرون الطلب القوي على السفر خلال فترة العطلة في الصين.

وتوقع المستثمرون أن يدعم السفر الطلب على الوقود مع احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في دول أخرى لتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتشير حجوزات السفر إلى الخارج في الصين خلال عطلة عيد العمال إلى استمرار تعافي حركة السفر إلى الدول الآسيوية. إلا أن الأعداد ما زالت بعيدة عن مستويات ما قبل الجائحة مع ارتفاع تكلفة الرحلات الطويلة وعدم وجود العدد الكافي منها.

لكن المستثمرين لا يزالون قلقين من احتمال أن ترفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي ويضر بالطلب على الطاقة.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا (المركزي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعات لجان السياسة النقدية لديهم خلال الأسبوع الأول من مايو.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 82.61 دولارًا للبرميل، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات ليسجل 78.69 دولارًا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام أكثر من 0.1% أمس الاثنين وسط تفاؤل بأن يؤدي السفر خلال فترة العطلة في الصين لزيادة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

ويترقب المستثمرون الثلاثاء بيانات صناعة النفط حول مخزونات النفط الأمريكية. وتوقع محللون أن تُظهر البيانات تراجع مخزونات الخام الأمريكية حوالي 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل.

ومن المقرر أن تصدر بيانات الحكومة الأمريكية حول مخزونات الخام الأربعاء.