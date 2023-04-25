تشكيلة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

وطن: أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفنى لبرشلونة، قائمة البلاوجرانا التى تستعد لخوض اختبار قوى أمام رايو فاليكانو، في المرحلة 31 من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، مساء غد الأربعاء، على ملعب الأخير بالليجا، فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وضم تشافى هيرنانديز إلى القائمة، الثنائى المغربى لامين يامال وشادى رياض.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

تير شتيجن - أراوخو - بيدرى - ليفاندوفسكى - أنسو فاتى - فيران توريس - إيناكى بينا - ماركوس ألونسو - جوردى ألبا - كيسى - فرينكى دى يونج - رافينيا - كوندى - إريك جارسيا - بالدى - كاسادو - جافى - بابلو توريه - شادى رياض - أرناو تيناس - لامين يامال.