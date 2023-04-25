تراجع الأسهم الأوروبية والمستثمرون يقيمون نتائج الشركات

وطن: ذكرت مصادر إعلامية أوروبية اليوم الثلاثاء، أن سوق الأسهم الأوروبية شهد تراجعًا نسبيًا، في حين يعكف المستثمرون على تقييم المزيد من نتائج الشركات والتعليقات الصادرة عن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وقالت المصادر، إن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي هبط بنسبة 0.4 % متأثرًا بتراجع قطاع التعدين 1.8 %، والبنوك 1.5 %، فيما زاد مؤشر المواد الغذائية والمشروبات 0.2 %.

وأفادت بعودة مخاوف القطاع المصرفي إلى الواجهة، بعد إعلان بنك First Republic الأميركي أن ودائعه تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار في الربع الأخير، وأنه يدرس خيارات مثل إعادة هيكلة ميزانيته العمومية.

تراجع سهم بنك UBS 2.8 % بعدما خصص المزيد من الأموال؛ لتسوية علاقته برهون عقارية عالية المخاطر، الأمر الذي تسبب في ضربة قوية لأرباحه في الربع الأول.

وقال المسؤول في البنك المركزي الأوروبي "فيليب لين" إن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.

من جهتها، أوضحت عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي "إيزابيل شنابل"، أن رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس ليس مطروحا على الطاولة.

وارتفع سهم نستله 1.6 % بعدما سجلت مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الأول.