بسام الكعبي يكتب.. أوطان ديجيتال!؟



مع اقتراب الصيف، ومع اقتراب (إمكانية!) التخطيط للسفر من الوطن المحتل عبر ثلاث محطات سفر قاسية على (المواطن) فقط! وعبر جسر (الكرامة) فقط؛ أستعيدُ بصمت حكاية أستاذي في جامعة بغداد الدكتور عبد المنعم عبد الوهاب معلم مادة (الجيبولتكس) المرموق.. صدقًا أستعيدُ في هذه اللحظة ابتسامته الساخرة! وملامح الكوميديا تروي تفاصيل الدراما:

وصَلَ المعلم البارع صيف 1979 (حقبة السادات) في رحلة سياحية إلى مطار القاهرة ترافقه زوجته الأميركية وكريمتيه اليافعتين. منعته إدارة المطار من المرور! وسمحتْ بعبور أفراد أسرته بوثائق سفرهم الأميركية. انتظرته زوجته طويلا في القاعة، واضطرتْ لكشف وثيقة سفر زوجها! وعندها نال ختم المرور على جوازه الأميركي!

سأل الناصري العروبي العاشق لجمهورية مصر العربية: لماذا لم أدخل المحروسة، وأنا العربي، بجواز سفري العراقي العربي؟

- ملفك الشخصي كشف مشاركتك في تظاهرات جامعة الإسكندرية سنة 1949 تضامنًا مع فلسطين واحتجاجًا على نكبة شعبها، وتم اقتيادك والطلبة المتظاهرين إلى مركز شرطة للتحقيق!

• لكن مصر أطلقتْ شرارة 23 تموز 1952 العروبية، وغيّرت النظام السياسي لأسرة محمد علي باشا الحاكمة، وباتت المحروسة بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر.

- ده.. شأن مصري يا بيه!

انفجرنا بالضحك، كنا نظنُ نحن طلبته اليافعين أن الحكاية مجرد كوميديا ساخرة! وأكد لنا واقعية القصة! من أين لنا (ميشيل حايك) في شعبة الدرس؟ لعله يكشف لزملائه الأسرار المقبلة؟! كيف لنا أن نعلم ماذا تخبئ لنا أقدارنا في أوطاننا المستباحة من المحيط إلى الخليج؟ أنظمة عجيبة لا يشغلها سوى التنافس والاقتتال الداخلي للورثة والجنرالات، وفتح حرب أهلية على (المواطن) فقط! اياكَ.. اياكَ أن تعلق بمخالفة سير بسيطة جدًا في شوارع العرب؛ ربما كل حبر الأرض لن ينجح بتحريرها من ملفك الشخصي!

للأسف، رحل الدكتور عبد الوهاب منذ سنوات طويلة أثناء حصار العراق من كل العرب وكل العجم! رحل المعلم بكبرياء وقامة عالية؛ وقد نال البكالوريوس من جامعة الإسكندرية، وحصل على الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأميركية، وعاد إلى وطنه أرض السواد.. تمسك بترابه حتى سجيّ تحت ترابه الطاهر

يا عراق

يا وطن النخيل والأحرار

يا عراق