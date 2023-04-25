الأسير مجد عمارنة مضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام

وطن: أكدت عائلة الأسير مجد أحمد عمارنة (51 عامًا) من بلدة يعبد في جنين، والمعروف بالشيخ عز الدين عمارنة، أنه مضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وبيّن نادي الأسير، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت عمارنة في 21 شباط 2022، وقد صدر بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، الأمر الأول والثاني مدتهما 6 شهور، فيما صدر بحقّه أمر ثالث في شهر آذار المنصرم لمدة أربعة شهور، وبذلك يكون قد أمضى في الاعتقال الحالي 14 شهرًا، علمًا أنّه أسير سابق أمضى نحو تسع سنوات جلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

ولفت النادي، إلى أنّ عمارنة، ضرير، ويعاني من عدة مشاكل صحيّة وهو بحاجة إلى رعاية، وعلاج.

للأسير خمسة من الأبناء والبنات، أبنائه الذكور معتقلين في سجون الاحتلال إلى جانبه، وهما أحمد ومجاهد.

نجله أحمد معتقل إداريّ، فيما يقضي نجله مجاهد حكما بالسّجن لمدة 24 شهرًا.

ويقبع الشيخ عمارنة ونجليّه اليوم في سجن (النقب).