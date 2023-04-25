الاحصاء: ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 1.24% خلال شهر آذار



وطن: ذكر جهاز الإحصاء الفلسطيني ان أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعاً نسبته 1.24% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بشهر شباط 2023.

وأوضح ان أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال سجلت ارتفاعاً نسبته 1.92%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.01%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 1.19% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بشهر شباط فيما سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 2.06% خلال شهر آذار مقارنة بشهر شباط.

وأشار جهاز الإحصاء الى ان أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.85% خلال شهر آذار.

كما وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 1.01%، وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.29% خلال شهر آذار.