اشتية: انتظام الدوام في كافة مدارس الضفة والعام الدراسي مفتوح لحين إنهاء المنهاج

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن العملية التعليمية انتظمت اليوم الثلاثاء، في كافة مدراس الضفة وعددها 1910 مدارس.

وأضاف رئيس الوزراء خلال جولة في مدراس محافظة رام الله والبيرة للاطمئنان على سير العملية التعليمة، أنه لا يوجد مدرسة واحدة متعطلة، بل بعض المعلمين ما زالوا غير ملتحقين بمدارسهم.

وطمأن اشتية، الأهالي بأن امتحان الثانوية العامة سيعقد في موعده المقرر سابقا، وأن العام الدراسي سيكون مفتوحا لحين انتهاء المنهاج الدراسي كاملا.

وشدد على أن الحكومة تجاوبت مع كافة المبادرات التي قدمها المجتمع المدني والفصائل، وعدد من الشخصيات الوطنية، وما ورد من اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إلا أن هناك من يريد حرف مطالب المعلمين عن مسارها النقابي.

وقال إن مجلس الوزراء طلب من وزارة التربية والتعليم لإعداد كل ما يلزم ضمن إطار القانون، لعودة مسيرة التعليم إلى مسارها الطبيعي.