"الخارجية" تعلن انطلاق حافلات تقل فلسطينين من الخرطوم نحو المعبر الحدودي مع مصر

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الحافلات التي تقل طلبة ومواطنين فلسطينين من قطاع غزة انطلقت صباح اليوم الثلاثاء من الخرطوم، باتجاه المعبر الحدودي مع جمهورية مصر العربية.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك أن ثلاث حافلات تقل على متنها 130 طالبا، وما يقارب 60 مواطنا انطلقت باتجاه المعبر الحدودي، وأن سفارة فلسطين لدى القاهرة أتمت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبالهم، بما في ذلك تسيير حافلات من الجانب المصري على المعبر لنقلهم مباشرة إلى معبر رفح الحدودي.

وأضاف أن سفارة فلسطين لدى الرياض والقنصلية العامة في جدة، وسفارة فلسطين في عمان استكملت الإجراءات لاستقبال المجموعة الثانية.

وأشار إلى أن حافلة رابعة تحمل ما يقارب 54 مواطنا من قطاع غزة ستتوجه خلال هذا اليوم باتجاه بورتسودان، والمجموعة الأولى التي توجهت إليها قد وصلت، وسوف تغادر إلى جدة في طريقها إلى الأراضي الأردنية.

ونوه إلى أن عملية الإجلاء ما زالت متواصلة بجهود تبذلها خلايا الأزمة في مقر الوزارة وسفارات فلسطين في كل من الخرطوم، والرياض، والقاهرة، وعمان، وبالشراكة التامة مع جهاز المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، ووزارة الداخلية، والمؤسسات الشريكة.

(المصدر- وفا)