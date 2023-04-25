الآلاف زاروا روابي لقضاء عطلة عيد الفطر السعيد

وطن: استقبلت مدينة روابي خلال أيام عيد الفطر السعيد آلاف الزوار من مختلف المدن الفلسطينية.

وكان المركز التجاري كيوسنتر روابي أطلق فعاليات العيد ضمن حملة "هَلا واللّه"، والتي بدأت خلال عطلة عيد الفطر والتي ستمتد حتى بداية فصل الصيف عبر سلسلة من الأنشطة وفعاليات الأطفال والعائلة والعروض الحية وغيرها.

وفي حديثه عن الفعاليات التي شهدتها المدينة خلال العيد، قال المواطن يحيى عمر الذي قدم للمدينة من سخنين: "قضاء العيد في روابي تجربة مميزة للاستمتاع بالأجواء العربية وفعاليات العيد التي يوفرها المركز التجاري كيوسنتر".

ومن جهتها، عبرت المواطنة سهى منصور والتي تشاركت وعائلتها أجمل الأوقات في منطقة ودينا الترفيهية "سعيدة جداً بالأجواء الرائعة التي توفرها المدينة، حيث قضينا وقت ممتع وسط الطبيعة الجميلة في منطقة ودينا المجهزة بكل ما يلزم للاستجمام وحفلات الشواء، بالإضافة إلى تجربة الألعاب التشويقية في "روابي إكستريم"، وهذا كله ترافق مع الفعاليات الحية في "كيوسنتر" والتي أضافت أجواء مميزة وتجربة فريدة"

وتتيح مدينة روابي لسكانيها وزوارها قضاء وقت فريد ومميز ومشاركة اللحظات الخاصة رفقة الأهل والأصدقاء من خلال ما توفره من أجواء مميزة ومرافق متنوعة ومساحات ترفيهية، بالإضافة إلى الفعاليات التي تلاقي تفاعلاً كبيراً.

من الجدير بالذكر، أن روابي تسعى إلى تقديم كل جديد يسهم في تثبيت الصورة التي أضحت عليها بوصفها الوجهة المثالية والمدينة النموذجية الأولى في فلسطين من خلال ما توفره من نمط حياة كامل متكامل لسكانها تحقيقاً لشعارها الأساسي "سكن، عمل، حياة"، حيث توفر بيئة جذابة وحديثة ومريحة للعيش والعمل والتطور.