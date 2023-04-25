بينهم صحافيون ومحامون وفنانون.. تركيا تعتقل أكثر من 100 شخص بتهمة "الإرهاب"

وطن: أوقفت اجهزة الامن التركية ما لا يقل عن 110 أشخاص، الثلاثاء، في إطار عملية تندرج في إطار "مكافحة الإرهاب" وتستهدف حزب العمال الكردستاني، على ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة "فرانس برس".

ونفذت العملية في 21 محافظة في البلاد من بينها ديار بكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا واستهدفت محامين وصحافيين، على ما أوضحت منظمة MLSA غير الحكومية للدفاع عن الحريات.

وقالت نقابة المحامين في ديار بكر بأن "العدد الإجمالي لعمليات التوقيف قد يصل إلى 150" من بينهم ما لا يقل عن "عشرين محاميا وخمسة صحافيين وثلاثة ممثلي مسرح وسياسي".

وأوضحت النقابة أن المحامين منعوا من التواصل مع موكليهم مدة 24 ساعة.

وذكرت منظمة MLSA غير الحكومية للدفاع عن الحريات أن "منازل أشخاص كثر بينهم صحافيون ومحامون ومسؤولون في منظمات غير حكومية فتشت في ساعات الصباح الأولى".

وتنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 أيار/مايو في تركيا وستبت في بقاء الرئيس رجب طيب اردوغان وحزبه في السلطة من عدمه.

وتخوض المعارضة الانتخابات جبهة موحدة من ستة أحزاب اختارت مرشحا واحدا للرئاسة هو كمال كليتشدار أوغلو المدعوم من حزب الشعوب الديمقراطي الحزب المؤيد للأكراد.

(المصدر- عرب 48)