(محدث).. إصابة مستوطن بإطلاق نار شمال رام الله والاحتلال يغلق مداخل المدينة والطرق ويقتحم عدة قرى

وطن: أصيب مستوطن (28 عاما) بجروح متوسطة، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب مفرق وادي الحرامية شمال شرق رام الله، فيما سارعت قوات الاحتلال لاغلاق مختلف مداخل رام الله والبيرة واقامت العديد من الحواجز واقتحمت عدة قرى بالمحافظة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن مستوطنًا أصيب بالرصاص خلال عملية إطلاق نار من مركبة قرب منطقة "عيون الحرامية".

ووفقا لطواقم الإسعاف الإسرائيلية، فقد تم أُبلغ عن إصابة متوسطة في اليد لمستوطن تعرض لإطلاق نار من مركبة مسرعة قرب رام الله، علما أن عملية إطلاق النار استهدفت دورية لشرطة الاحتلال.

وذكرت أن المستوطن المصاب في عملية إطلاق النار، نقل إلى مستشفى "شعاري تصيدك" في القدس وحالته أصبحت متوسطة.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز في محيط منطقة "عيون الحرامية"،بسبب تجمع عدد كبير من المستوطنين للاحتفال بذكرى قتلى جنود الاحتلال وقيام دولة الاحتلال.

وافاد الصحافي امير ابو عرام "وطن" أن قوات الاحتلال اغلقت مختلف مداخل ومخارج مدينتي رام الله والبيرة عقب هذه العملية باستثناء مدخلها من جهة قلنديا.

وأوضح ابو عرام ات قوات الاحتلال أغلقت حاجز عطارة والحاجز المقام عند مستوطنة بيت ايل كما واغلقت جسر دير دبوان، واقامت اربعة حواجز متنقلة على الشارع الالتفافي قرب مستوطنة حلميش، واقامت حواجز اخرى قرب مستوطنة عوفرا.

ودفعت قوات الاحتلال بالعديد من دورياتها الى منطقة قرى دورا القرع وعين سينا وجفنا شمال شرق رام الله واقتحمتها واطلق طائرات مسيرة.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اعلنت أن قوات من جيش الاحتلال تطارد سيارة أجرة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، بشبتهة أن "عملية إطلاق النار نفذت منها".

ولاحق جنود الاحتلال مركبة اجرة داخل بلدة عين سينا واعتدت عليها وعلى ركابها بالضرب ومن بينهم امرأة طالها هذا الاعتداء.