هدوء حذر في الخرطوم بعد الاعلان عن هدنة لثلاثة أيام بوساطة أميركية

وطن: يسود هدوء حذر العاصمة السودانية الخرطوم، بعدما أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة جديدة لمدة 72 ساعة بوساطة أميركية.

وأكدت قوات الدعم السريع في بيان لها، استعدادها للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة السودان بسلام.

من جانبه قال الجيش السوداني في بيان له إنه وافق على الهدنة للتخفيف على المواطنين ولدواع إنسانية بشرط التزام الطرف الثاني بها.

وبدأت الهدنة مع منتصف الليلة الماضية، بعد أن أعلنت واشنطن نجاح مفاوضات مكثفة مع طرفي الأزمة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اكد في بيان، أن التوافق على الهدنة تم بعد مفاوضات مكثفة على أن تنسق بلاده مع الشركاء الإقليميين والدوليين والقوى المدنية السودانية لتأسيس لجنة للإشراف على التفاوض.

وقال بلينكن: "نواصل الانخراط مباشرة مع الجنرال البرهان والجنرال حميدتي للضغط عليهم لتمديد وتوسيع وقف إطلاق النار ليصبح وقفا مستداما للأعمال العدائية بما يمنع مزيدا من العنف ويفي بالالتزامات الإنسانية".

وأضاف في بيان إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وافقتا على تطبيق وقف إطلاق نار على مستوى البلاد يبدأ منتصف ليل 24 أبريل ويستمر 72 ساعة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: "أشدد على أننا علقنا عمل السفارة الأميركية في السودان مؤقتاً، ونعتزم عودة العمل فيها بمجرد ضمان حدوث ذلك بشكل آمن".