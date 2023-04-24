فقدان 20 شخصاً بعد حادثي غرق قبالة إيطاليا

وطن: أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن فقدان أكثر من 20 شخصاً، بعد حادثي غرق قبالة سواحل إيطاليا.

وكتبت ممثلة المفوضية في إيطاليا كيارا كاردوليتي على موقع تويتر: "غرق زورقان مجدداً قبالة لامبيدوسا مع فقدان 22 شخصًا، تعازينا لمن فقدوا أحباءهم في البحر".

وأضافت أن هناك حاجة ملحة لاستقرار الوضع في تونس؛ لتقليل الأسباب التي تدفع هذا العدد الكبير من الأشخاص إلى المخاطرة بحياتهم في البحر.

وقال المسؤول عن المكتب الإعلامي في المفوضية إن 36 ناجياً من حادث الغرق الأول، أبلغوا خفر السواحل الإيطاليين بوفاة 19 شخصًا على متن قاربهم بعد انقلابه جزئيًا.

ولم يعطِ خفر السواحل الإيطاليين معلومات بشأن حادثي الغرق ولم يتضح على الفور متى وقعا.

ووفقاً لوزارة الداخلية، وصل أكثر من 36 ألف شخص عن طريق البحر إلى إيطاليا هذا العام مقارنة بنحو تسعة آلاف شخص خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت المنظمة الدولية للهجرة 537 حالة وفاة أو اختفاء في وسط المتوسط - أخطر ممر عبور في العالم - منذ بداية العام.