نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي تعلن سلسلة من الاحتجاجات بعد تنصل الحكومة من الاتفاقيات

وطن: أعلنت نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية، مع الامتناع عن العمل، بعد تنصل الحكومة الفلسطينية من الاتفاقيات الموقعة معها.

وقالت النقابة في بيان لها مساء اليوم الاثنين إنها ستغلق أقسام الأشعة، وتوقفها عن العمل في الرعاية الصحية الأولية، وعدم التوجه للعمل أيام الأربعاء والخميس المقبلين.

وأكدت النقابة أنها ستلغي كافة الاستثناءات ما عدا حالات إنقاذ الحياة ومرضى السرطان والكلى والعناية المكثفة والأطفال حديثي الولادة كما تستثني المناطق التي تتعرض لأحداث أمنية.

لافتة إلى أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم وستنشر بيانها القادم مساء يوم السبت الموافق 2023/4/29.