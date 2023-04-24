دولة الاحتلال تعلن عرضها استضافة مفاوضات أطراف الحرب السودانية

وطن: أعلنت وزارة الخارجية لدولة الاحتلال، في بيان الاثنين، أنها عرضت استضافة مفاوضات بين الطرفين المتحاربين في السودان، وهما قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، (حميدتي) وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على أمل التفاوض على وقف لإطلاق النار.

وقال بيان الخارجية: "منذ اندلاع القتال في البلاد، نعمل من خلال قنوات مختلفة لتحقيق وقف إطلاق النار، والتقدم الذي تم إحرازه في الأيام الأخيرة في المحادثات مع الأطراف مشجع للغاية".

ونقل البيان عن وزير الخارجية، إيلي كوهين، قوله: "إذا كانت هناك طريقة يمكن من خلالها المساعدة في وقف الحرب والعنف في البلاد، فسوف نكون سعداء للغاية للقيام بذلك".