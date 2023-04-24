استمرار انخفاض سعر عملة شيبا إينو - خمسة بدائل لعملة الميم الخاسرة شيبا

في ظلّ انخفاض ​​سعر عملة شيبا إينو، يتّجه اهتمام المستثمرين إلى عملات مشاريع Love Hate Inu وديلانس (DeeLance-DLANCE) وميتروبولي (Metropoly-MET) وإيكوتيرا (EcoTerra-ECOTERRA) وروبوت إيرا (RobotEra-TARO)!

استقرَّ سعر شيبا إينو في منطقة الخطر خلال الشهر الماضي بعد فشل شيباريوم (Shibaurim) -وهو حلّ الطبقة الثانية لبلوكتشين شيبا إينو- في تحقيق تأثيرٍ إيجابيٍّ هائلٍ على السعر بطريقةٍ ما، وقد تسبّبت المخاوف بشأن المُعرِّفِ المُستخدم في شيباريوم بضجّةٍ كبيرةٍ على منصة ديسكورد (Discord)، ما أدّى إلى تغييره من 917 إلى 719، وقد يخفّف هذا التغيير من الخسارة التي تعانيها عملة شيبا إينو ويرفعُ من سعرها، إلا أنّه من الأفضل والأكثر أماناً التركيزُ على عروض البيع المسبق للعملات الرقمية الرائجة الآن؛ وسنغطّي في مقالنا هذا عملات (Love Hate Inu (LHINU وديلانس (DeeLance-DLANCE) وميتروبولي (Metropoly-MET) وإيكوتيرا (EcoTerra-ECOTERRA) وروبوت إيرا (RobotEra-TARO) نظراً لامتلاكها أكبرَ إمكاناتٍ للنموِّ هذا العام!

خمسة بدائل رائعةٍ لعملة شيبا إينو

شهدت الكثيرُ من العملات الرقمية تغييراتٍ هائلةً بأسعارها التي كانت أعلى بكثيرٍ وأكثرَ استقراراً، ما دفع المستثمرين نحو بدائل أكثرَ أماناً في الوقت الحاليّ، حيث تمّ إطلاق العديد من المشاريع العظيمة مؤخّراً، نقدّم أفضلها فيما يلي:

وفي حال عدم امتلاككم المعلومات الكافية عن هذه العملات، تابعوا القراءة حيث سنقدّم لكم المعلومات الأساسيّة حول كلٍّ منها فيما يأتي:

Love Hate Inu - LHINU

تحظى عملة الميم الوظيفيّة Love Hate Inu بالكثير من الاهتمام حالياً نظراً لمنصتها الثوريّة التي تقوم على مبدأ جديد وهو التصويت من أجل الكسب (Vote2eran)، حيث تقوم بالاستفادة من مزايا وتقنيات البلوكتشين للسماح للمستخدمين بالتعبير عن آرائهم حول قضايا تتعلق بالترفيه والسياسة والقضايا الاجتماعيّة الأخرى مع توفير بيئةٍ آمنةٍ وشفافةٍ وعادلة.

ويجذب عرض البيع المسبق الخاص بعملة LHINU الكثير من الاهتمام لأسباب عديدة أهمّها عرض 90% من الإجماليّ الكليّ من العملات للبيع خلال عرض البيع المُسبق بهدف منح المستثمرين القدرة على اتخاذ قراراتٍ بشأن مستقبل هذا المشروع ولإثبات سلامة وأمان الاستثمار فيه. وإذا كنت ترغبون بالتعبير عن آرائكم، فيمكنكم القيام بذلك عن طريق شراء عملات LHINU الآن!



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2. ديلانس (DeeLance-DLACNE)

يستمرُّ سوق العمل المستقلّ بالنموّ في ظلّ إدراك الناس لفوائده، وليس من المستغرب أن يتمّ دمج تقنيات البلوكتشين في هذا القطاع؛ حيث تمّ إطلاق مشروع الكريبتو الجديد ديلانس (DeeLance) لتزويد العملاء (الباحثين عن موظّفين) والموظّفين المستقلين بوسائلَ للتواصل والتعاون وتحقيق المكاسب فيما بينهم دون القلق تجاه حقوق الملكية الفكريّة بفضل تقنيات البلوكتشين واستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

وسوف يسهّل متجر المنصّة التعاملات دون وجود أيِّ تعقيداتٍ لا داعيَ لها، وسيدفع العملاء رسوماً تبلغ نسبتها 2% بينما سيتعيّن على الموظّفين المستقلين دفع رسومٍ بنسبة 10%، وتعتبر هذه الرسومُ أقلَّ بكثيرٍ من الرسوم المطلوبة من قبل المنصّات الأخرى التي تفرض ضعف هذه الرسوم تقريباً. لذلك سارعوا لشراء عملات DLANCE$ للاستفادة من المزايا المتعدّدة التي تقدّمها هذه المنصة!



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3. ميتروبولي (Metropoly-MET)

يتمنى الكثير من الناس شراء العقارات، إلا أنّ معظمهم لا يقدرُ على تحمّل تكاليفها الباهظة، ولهذا بدأت العملات الرقمية بشقِّ طريقها إلى قطاع العقارات وتقديم حلولٍ لهذه المشكلة؛ حيث يهدفُ مشروع ميتروبولي (Metropoly) الجديد والمبتكر إلى تغيير الطريقة التي يتعاملُ بها الناس مع مُلكيّة العقارات من خلال تعريفهم بفوائد المُلكيّة الجزئيّة.

تمّ تصميم هذا المشروع لإتاحة سوق العقارات أمام كلِّ من يرغب بتحقيق هدفه بامتلاك العقارات من خلال خطواتٍ صغيرة، حيث سيستمتع حاملو عملات MET بالعديد من الفوائد؛ أحدها امتلاك الحقّ في جزءٍ من إيجار العقارات التي يمتلكون جزءاً منها. ويمكنكم الاطّلاع على جميع المعلومات المهمّة التي قد يحتاجها المستثمرون من لوحة معلومات المنصة(Metropoly Dashboard) ، وفي حال الرغبة باستكشاف خياراتكم لامتلاك العقارات، فهذه هي فرصتكم الذهبية!



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4. إيكوتيرا (EcoTerra-ECOTERRA)

ترتفع درجة الحرارة على كوكبنا وتتسبّب في ذوبان الجليد، ما سيكون له عواقبُ وخيمةٌ على الحيوانات والبشر، وقد بدأ وقت العمل لإنقاذ الكوكب بالنفاذ؛ ومن هنا تأتي أهميّة المشاريع التي تركّز على هذه القضية، حيث يهدف مشروع إيكوتيرا (EcoTerra) الجديد والصديق للبيئة إلى تعريف الناس بطرقٍ بسيطةٍ لحماية الكوكب والاستفادة منه من خلال التوعية بأهميّة إعادة التدوير ومنح مكافآتٍ على القيام بذلك على هيئة عملات ECOTERRA$.

وتُحدث الكثيرُ من الجهود الصغيرة تأثيراً كبيراً على البيئة وتشجّع الناس على الاستمرار في إعادة التدوير، وسيقوم المشروع باستخدام تقنيات البلوكتشين لتسهيل هذه العملية وجعلها أكثرَ شفافية، إذ سيتمكّن المستخدمون من تتبّع جهودهم في التطبيق الخاص بالمنصة والذي سيخزّن جميع المعلومات التي يحتاجها المستخدم. فإذا كان الحفاظ على البيئة من ضمن اهتماماتكم وترغبون في ذات الوقت بالاستفادة من جهودكم المبذولة لحمايتها، سارعوا إلى شراء عملات ECOTERA خلال مرحلة البيع المسبق!



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5. روبوت إيرا (RobotEra-TARO)

يوفّر النظام التقنيّ لمشروع روبوت إيرا (RobotEra) للّاعبين طرقاً مختلفة لاستكشاف الواقع الافتراضيّ، حيث سيتمكّن اللاعبون من زيارة كوكب تارو المدمّر وبذل قصارى جهدهم لاستعادته. ويخضعُ هذا الكوكب لحكم الروبوتات الذكية للغاية والشبيهة بالبشر، كما توجد أيضاً روبوتاتٌ صديقةٌ يمكن للّاعبين تخصيصُها، ومن ثمَّ تداول هذه الروبوتات التي تأخذ هيئة رموزٍ غير قابلةٍ للاستبدال (NFTs) في متجر اللعبة.

والأفضل من ذلك، ستتاح لجميع اللاعبين فرصةٌ للعمل بشكل جماعيٍّ لتنظيم الحياة الاجتماعية على كوكب تارو، والتي تتضمّن معارض مفتوحةً وحفلاتٍ موسيقيّةً وفرصاً لإنشاء البنية التحتية التي يحتاجها هذا الكوكب. ويكمن جزءٌ من جاذبية مشروع روبوت إيرا في توفيره العديد من الفرص للكسب، حيث يمكن الحصول عليها باستخدام عملات TARO، لهذا احرصوا على اقتنائكم لهذه العملات من أجل استكشاف هذا العالم المثير!



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الخلاصة

ليس من الواضح بعد كيفيّة تعامل شيبا إينو مع الظروف الجديدة، لكن من المؤكّد أنّ إضاعة الوقت ليست بالخيار الجيد حالياً، فهناك العديد من المشاريع التي تقدّم العديد من المكاسب؛ فمثلاً يُكافئُ مشروع Love Hate Inu من يقومون بالتعبير عن آرائهم حول الموضوعات المهمّة على المنصة بعملات LHINU، بينما سيحبّ الموظفون المستقلون منصة DeeLance وعملتها DLANCE، ويقدّم مشروع ميتروبولي (Metropoly) وعملته MET طريقةً جديدةً لامتلاك العقارات. من ناحيةٍ أخرى، وفي حال البحث عن طريقةٍ لمساعدة كوكب الأرض والبيئة، فإنّ مشروع إيكوتيرا وعملته ECOTERRA يقدّمان الحلّ؛ وفي عالم الألعاب، تقدّم عملة TARO الخاصة بمشروع روبوت إيرا (RobotEra) تذكرةً إلى عالم الميتافيرس المثير للاهتمام، حيث يمكنكم استكشافُ مبدأ اللعب من أجل الكسب (play2earn). وتتوفّر جميع هذه العملات الرقمية في عروض البيع المسبق التي لن تستمرّ طويلاً، لذلك لا تدعوا الفرصة تفوتكم!