قوات الاحتلال تقطع أذان العشاء بالمسجد الأقصى

وطن: قطعت قوات الاحتلال أذان العشاء بالمسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، ومنعت مؤذن المسجد من إكمال النداء للصلاة بحجة احتفالات المستوطنين في ساحة البراق (الحائط الغربي للأقصى).

وكان عشرات المستوطنين قد اقتحموا اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتدى أفراد من الشرطة على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه.