محكمة الاحتلال تمدد اعتقال فلسطيني من أريحا

وطن: مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في "عوفر" اليوم الإثنين، اعتقال ماهر شلون (47 عامًا) من مخيم عقبة جبر في أريحا أسبوعاً.

وقال نادي الأسير في بيان له، أنّ المعتقل "شلون" خضع لتحقيق طويل على مدار الفترة الماضية، في مركز تحقيق "عوفر"، وذلك منذ اعتقاله في الأول من آذار/ مارس الماضي.

وحرمت إدارة سجون الاحتلال الأسير "شلون" من لقاء المحامي لنحو شهر، حتى مددت اعتقاله اليوم حتى الإثنين من الأسبوع القادم.

واعتقلت سلطات الاحتلال "شلون" هو ومجموعة من أشقائه بعد اقتحام منزلهم، وأفرجت عنهم لاحقًا، فيما أبقت على اعتقاله.

يذكر أن المعتقل "شلون" أسير سابق أمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، وهو شقيق الشهيد جمال شلون.

وسبق أن تعرض منزل عائلة "شلون" للهدم، كما أن غالبية أشقائه تعرضوا للاعتقال لسنوات.